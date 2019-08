Langenlebarn: Nachwuchs für die Black-Hawk-Flotte

Dass es um die Luftflotte des Bundesheeres nicht zum Besten bestellt ist, ist bekannt. Erwin W., selbst ein Soldat, hat nun zumindest für Nachwuchs gesorgt.

In liebevoller Kleinarbeit baute W. nun einen Black-Hawk-Hubschrauber im Maßstab 1:9 nach. Der Hubschrauber wird mit einem Akku betrieben und ist elf Kilogramm schwer. Insgesamt investierte der Armeeangehörige knapp 4000 Arbeitsstunden in das Projekt.

Nun hat W. den Mini-Hubschrauber am Fliegerhorst in Langenlebarn in Tulln aufsteigen lassen.