Mödling: Drei Schwerpunkte für grünen Wahlkampf

107 Ideen für Mödlings Zukunft haben die Grünen im Vorfeld der Gemeinderatswahl 2020 formuliert. Denn: Man habe zwar die vergangenen zehn Jahre in der Stadt mitregiert, aber "wir wollen mehr". Für dieses "Mehr" führt Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher die Partei in die Wahl. Die nächsten Listenplätze sind mit Kandidatinnen besetzt: Auf Platz 2 kandidiert Stadträtin Teresa Voboril, auf Platz 3 Anna-Theres Teichgräber. Am 4. Platz ist Stadtrat Rainer Praschak gelistet.

Ihre Visionen für Mödling wollen sie in drei großen Schwerpunkten zusammenfassen.

Schwerpunkt: Klimaschutz und Klimawandelanpassung

Es brauche etwa regionale Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Ressourcenschonung. "Es reicht nicht, auf Gebäuden der Stadt Fotovoltaik-Anlagen zu installieren. Man muss auch die Bevölkerung ins Boot holen", sagt Wannenmacher. So brauche es etwa mehr Förderungen. Auch Bebauungsvorschriften müssten in Richtung Klimaschutz adaptiert werden. Etwa was Begrünung von Flachdächern betrifft oder die Verringerung von vorgeschriebenen Autostellplätzen bei Neubauprojekten.

Erste Maßnahmen seien in Mödling schon gesetzt worden, sagen die Grünen und verweisen auf die Baumpflanzungen in der Guntramsdorfer Straße nach dem Schwammstadtprinzip, das den Bäumen hilft, mehr Regenwasser aufzunehmen oder ein Projekt, das künftige Hitzeinseln in der Stadt definieren hilft. "Es geht um die gefühlte Temperatur in der Stadt, um die Lebensqualität", sagt Prschak.