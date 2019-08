Klima: Wie sich Kleinstädte gegen die große Hitze wappnen

Gnadenlos brennt die Sonne vom Himmel, unter den Füßen glüht der Asphalt. Mit mehr als 30 Tagen, in denen das Thermometer auf mehr als 30 Grad kletterte, hat der Sommer auch in Mödling gute Chancen auf einen Rekord. Doch dieser wird in Zukunft mehrfach gebrochen werden. Geht es nach den Prognosen von Klimaforschern, könnte die Anzahl der Hitzetage bis zum Jahr 2100 auf 40 ansteigen. Die Stadt macht sich deshalb nun Gedanken, wie die Hitze in Mödling im Zuge der Stadtplanung künftig gemildert werden kann.

Hitzekarten

Seit 2018 ist die Kommune eine von drei Pilotstädten, bei denen die Auswirkungen des Klimawandels untersucht werden. „Die Frage ist, welche Zukunft wartet auf die Städte“, sagt Wissenschafterin Brigitta Hollosi von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (siehe unten).

„Wir haben uns angeschaut, wo zusätzliche Wärme durch Bebauung entsteht.“ Dadurch entstanden Hitzekarten der Stadt. Die Studie zeigt, dass regionale Maßnahmen große Auswirkungen haben. So könne in Mödling die Zahl der Tage über 30 Grad um 20 Prozent verringert werden, wenn es 9.000 statt der bestehenden 6.200 Straßenbäume gebe, auf Dachbegrünung oder weiß gestrichene Dächer gesetzt werde.

Bäume, Bäume, Bäume

„Was aus dem Projekt klar herausgekommen ist, ist dass die grüne und blaue Infrastruktur – also Pflanzen und Wasser – sehr wertvoll ist“, sagt der Grüne Planungsstadtrat Rainer Praschak. So will die Stadt – sofern möglich – den Baumbestand vergrößern und eine Baumschutzverordnung für Private anregen, damit großen Bauprojekten keine Bäume mehr zum Opfer fallen.