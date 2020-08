Mobilklo-Markt: Naturdünger aus Öko-Toilette denkbar

Das Institut führte umfassende Labortests durch, bei denen der Prozess in einer Kompostanlage simuliert wurde, wobei die Fäkalien (maximal 36 Prozent) mit Grünschnitt und Bioabfällen, die in so einer Anlage landen, gemischt wurden.

Würde die Kompostverordnung dementsprechend geändert, würden die Hinterlassenschaften in den „Öklos“ – wofür die Unternehmer laut Bogianzidis auch nach Rückschlägen (Rechtsstreit mit Mitbewerber Stark, der KURIER berichtete, Anm.) nach wie vor kämpfen – zu Gold für die Umwelt.