"Mit Udo vereinbart": Waldhäusl will nach Wahl FPÖ-Landesrat bleiben

Sollten die Freiheitlichen einen zweiten Landesrat-Posten in der Proporzregierung erreichen, seien die Gremien am Zug. Es gebe dann dazu eine Entscheidung im Landesparteivorstand. „Ob Udo Landbauer (FPÖ-Landespartei- und Klubobmann, Anm.) als zweiter Landesrat in die Regierung geht oder nicht, wird er nach der Wahl selbst entscheiden“, blickte Waldhäusl voraus.

Antrag wird gestellt

Zudem will Waldhäusl kommende Woche den Einleitungsantrag für das Volksbegehren mit dem Titel „Asylstraftäter sofort abschieben“ einbringen. Der Freiheitliche stellte in Aussicht, dass das Volksbegehren im Rahmen einer Eintragungswoche im Juni aufliegen könnte. Bereits jetzt seien „weit, weit mehr“ als 100.000 Unterstützungserklärungen gesammelt worden. Die genaue Zahl wurde nicht genannt.