Mit tagesklinischem Kathetercheck gegen Herzinfarkte ankämpfen

"Patienten kommen zuerst zu einer vereinbarten Voruntersuchung, wo ein ausführliches Aufklärungsgespräch durchgeführt wird. Am Tag des Eingriffes selbst kommt man in der Früh ins Klinikum und kann, wenn alles nach Plan verlaufen ist und man sich wohlfühlt, am selben Tag wieder entlassen werden", schildert Primar Papai.

Die Patienten können aber auch jederzeit stationär aufgenommen werden.