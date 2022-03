Verdoppelung der Herzinfarkte in den vergangenen zehn Jahren

Die Innsbrucker Kardiologie behandelt jedes Jahr mehr Herzinfarkt-Patienten, die zudem j√§hrlich immer j√ľnger werden. Im Laufe der vergangenen zehn Jahre sei es zu einer Verdoppelung der Herzinfarkte gekommen, j√§hrlich k√§men zudem rund zwei Prozent mehr Patienten unter 40 Jahren dazu, sagten Kardiologen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Der Direktor der Universit√§tsklinik f√ľr Kardiologie und Angiologie, Axel Bauer, forderte eine "Aufstockung der Logistik".

Der Aufbau von "Nebenstrukturen in weiteren kleineren Zentren" sei hingegen kontraproduktiv. Auch gelte es die Digitalisierung bei der Herzinfarkt-Risiko√ľberwachung voranzutreiben, so Bauer. In einer von ihm und seinem Team vor kurzem publizierten Studie sei etwa gezeigt worden, dass ein implantierter Chip fr√ľhzeitig schwerwiegende Komplikationen nach einem Herzinfarkt anzeigen k√∂nne, f√ľhrte Bauer aus. "Das ist vor allem f√ľr Hochrisikopatienten ein gro√üer Fortschritt."

"So gut wie täglich" Infarkte

Klares Schwerpunktthema beim 24. Innsbrucker Kardiologie-Kongress ab Donnerstag ist der Herzinfarkt. Die Zahlen stiegen zuletzt deutlich an. Man habe mittlerweile "so gut wie t√§glich" mit Herzinfarkten zu tun, betonte Bernhard Metzler, gesch√§ftsf√ľhrender Oberarzt an der Universit√§tsklinik f√ľr Kardiologie und Angiologie. "Im Jahr 2021 haben wir 1.084 Herzinfarktpatienten aus ganz Tirol akut behandelt", nannte er aktuelle Zahlen.

Daf√ľr verantwortlich sei unter anderem die Zusammensetzung der Bev√∂lkerung, die insgesamt immer √§lter werde, so Metzler. Aber auch andere Faktoren gebe es, vor allem bei den Patienten unter 40, hielt Metzler fest. "√úbergewicht, Diabetes und ungesunder Lebensstil sind dabei ausschlaggebend."