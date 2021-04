Mit slowakischer Hilfe zu besserem Angebot an der Nordbahn

Ihr ist es wichtig klarzustellen, dass die Initiative mit den Verbesserungen der letzten Jahre nicht unzufrieden ist. So gibt es nun beispielsweise mehr Zugverbindungen und auch ein wesentlicher Kritikpunkt wurde behoben: „Früher wendete der Zug bei Verspätungen einfach in Hohenau und ist nicht weiter bis nach Bernhardsthal gefahren. Viele Pendler mussten dann teils eine Stunde auf den nächsten Zug warten.“

Doch ihre Minimalforderung wurde bisher nicht erfüllt, meint Führer. Die Bürgerinitiative will nämlich, dass es in der Früh zumindest drei und am Nachmittag zumindest einen schnellen Zug nach bzw. von Wien gibt. Denn die bisherigen Verbindungen nennt Führer liebevoll „Bummelzüge“. Denn: „Die Züge bleiben in jedem Ort stehen und dadurch verlängert sich die Fahrzeit für die Pendler aus den Nordosten enorm.“