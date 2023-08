Mit Messer auf Ehefrau eingestochen: Mann in NÖ erneut eingewiesen

Aufgrund des OGH-Urteils musste nach Angaben des Landesgerichts ein weiteres psychiatrisches Gutachten zum 54-Jährigen eingeholt werden. Verübt worden war die Tat in der Nacht auf den 23. August 2022. Für den in Wien lebenden Betroffenen hatte ein aufrechtes Betretungs- und Annäherungsverbot bestanden. Trotzdem beging er einen Einbruch in ein Wohnhaus in Bisamberg. Die dort aufhältige 45-Jährige hörte verdächtige Geräusche und verständigte via Notruf die Polizei.

Mann auf frischer Tat ertappt

Mehrere Streifen aus dem Bezirk Korneuburg rückten aus und ertappten den serbischen Staatsbürger auf frischer Tat. Er wurde festgenommen. Auf die Frau wurde früheren Polizeiangaben zufolge mehrmals eingestochen, aber auch eingeschlagen. Die 45-Jährige erlitt u. a. Stich- und Schnittwunden. Sie wurde in das Landesklinikum Korneuburg gebracht.

