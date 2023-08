Mann soll Ehefrau gewürgt haben: Polizei ermittelt wegen Mordversuchs

Das Landeskriminalamt Tirol hat gegen einen 35-Jährigen Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Der Mann soll seine Ehefrau in der Nacht auf vergangenen Samstag in Innsbruck gewürgt, bedroht und geschlagen haben. Das Opfer setzte selbst den Notruf ab und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dies sei von Amts wegen erfolgt, bestätigte die Polizei der APA am Mittwoch einen Online-Bericht der Tirol-Ausgabe der Kronen Zeitung.

➤ Mehr lesen: Alpinistin in Tirol riss Tourenführer mit sich in den Tod