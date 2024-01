„Mit meiner Stimme habe ich ein Geschenk erhalten“

„Heimspiel“

Am 2. Februar gibt der gefeierte Bariton nun im Stadttheater Baden ein Gastspiel mit einem Faschingskonzert. „Es macht mir große Freude, hier zu singen, es fühlt sich wie ein Heimspiel an“, sagt der Sänger, der seit einigen Jahren ganz in der Nähe, in Guntramsdorf, wohnt. Baden kennt er sehr gut, schon 2002 sang er in der Sommerarena den Zigeunerbaron, im Vorjahr war er in der Fledermaus zu sehen und hören.

„Ich konnte das Programm für das Konzert ganz alleine zusammenstellen, das macht Spaß“, sagt er. So wird es neben Oper und Operette etwa auch Gershwin-Lieder geben. „Es gibt viele musikalische Richtungen, die mich begeistern, ich bin nicht der typische Opernsänger, der den ganzen Tag nur klassische Musik hört“, sagt Edelmann, der irische Folkmusik, Leonard Bernstein oder auch Billy Joel zu seinen Lieblingen zählt. „Seine Alben aus den 70ern und frühen 80ern sind ein Traum.“

Geht es um die Welt der Oper „habe ich Mozart sehr gerne. Ich durfte in Sevilla, für mich die schönste Stadt Europas, ‚Le nozze di Figaro‘ singen, also dort, wo die Oper spielt. Das war ein Erlebnis. Und die Zauberflöte ist meine große Leidenschaft, den Papageno hab ich schon 30-mal gesungen“, erzählt Edelmann.