Mit einem Bluff zur Poker-Weltmeisterin

Mit dem Erfolg ist auch die Spieleplattform win2day auf Teusl aufmerksam geworden. Seit vier Jahren ist sie mittlerweile Testimonial für den Online-Poker-Room in Österreich. Frühere Model-Jobs erleichtern das Posen vor der Kamera. „Das Tolle am Pokern ist, dass ich Beruf und Hobby perfekt miteinander verbinden kann“, sagt die 31-Jährige. Ihre eigene Werbeagentur kann sie am Computer von überall auf der Welt managen und „nebenbei meiner großen Leidenschaft nachgehen“.

Gut geblufft

Das Pokern hat sie bereits an Orte gebracht, von denen andere nur träumen. Die Karibik, Monte Carlo, Las Vegas, Prag, Barcelona, Velden, Seefeld, Innsbruck oder Salzburg sind nur einige Destinationen auf Teusls Tour. Aber was genau macht sie am Pokertisch so erfolgreich? „Am wichtigsten ist das Bankroll-Management. Das bedeutet, dass man nur mit dem Geld spielt, dass man auch verkraftet zu verlieren. Man sollte niemals über sein Limit gehen“, so eine der goldenen Regeln.