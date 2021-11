Mit Corona in Disco: 17-Jähriger kam durch Notausgang

Vermutlich mehr als 500 Partygäste, die in der Nacht auf Sonntag in der Partymeile Herrengasse die Nacht zum Tag machten, wurden vorsätzlich gefährdet. Ein 17-jähriger Schüler aus Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) soll sich, obwohl er Covid-19-positiv war und sich in häuslicher Quarantäne befand, über einen Notausgang in den Szene-Club Orange geschlichen und dort ausgiebig gefeiert haben. Ein Freund, der von der Absonderung des Schülers Bescheid wusste, hatte Alarm geschlagen und die Mitarbeiter des Clubs verständigt. Die Polizei schritt ein und holte den Infizierten am Sonntag gegen 0.30 Uhr aus dem vollen Lokal.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte sich der 17-Jährige Samstagabend von zu Hause weggeschlichen und war in den Zug nach Ebenfurth in Richtung Wiener Neustadt gestiegen. Sein Ziel war die Herrengasse in Wiener Neustadt – eine der beliebtesten Lokalmeilen in Niederösterreich mit zahlreichen Bars und Clubs.

2-G-Regel

Seit dem vergangenen Wochenende haben nur Besucher mit einem 2-G-Nachweis (geimpft oder genesen) Zutritt bei der Sicherheitskontrolle zur Lokalmeile. Wer kein entsprechendes Dokument vorzeigen kann, kommt erst gar nicht auf das Areal. An den Eingängen zu den Lokalen werden die Zutrittsregeln ein zweites Mal kontrolliert. Am Sicherheitscheck dürfte der junge Mann wegen des fehlenden 2-G-Nachweises gescheitert sein.