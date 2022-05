Als achtköpfiges Ausbildnerteam, dem Top-Offiziere, wie der Ex-Kommandant der NÖ-Taucher Fritz Brandstetter oder Amstettens Bezirkskommandant Rudolf Katzengruber angehören, schaffen es die Amstettner regelmäßig, zu den Bezirken mit den meisten Goldenen zu gehören.

20 von 23 heuer zum Bewerb angetretene Kandidaten aus dem Westbezirk schafften das Ziel. Für Radinger und Co., die früher auch schon Gruppen mit 34 Startern vorbereiteten, eine große Freude. Immerhin war es für den „Chef“ aufgrund des anstehenden 65. Geburtstages und der damit wirksam werdenden Altersgrenze bei den Feuerwehren sein letzter Goldbewerb.

In Tulln wurde Radingers Leistung als Ausbildner und langjähriger Bewerter beim Gold-Bewerb entsprechend gewürdigt. NÖ Vizekommandant Martin Boyer zeichnete Radinger mit einer goldenen Ehrenplakette aus. Für den Geehrten steht noch ein letzter heißer Sommer an. Im Juli steht er bei den NÖ Landesbewerben für Bronze und Silber und bei den Internationalen Bewerben in Kroatien als Funktionär im Einsatz. Zum Abschluss, Ende August, ist er bei den Bundesbewerben in St. Pölten engagiert.