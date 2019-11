Missbrauchsverdacht: Land NÖ schließt privaten Kindergarten

Missbrauchsvorwürfe gegen eine privaten Kindergarten im südlichen Niederösterreich beschäftigen, wie berichtet, seit Wochen die Staatsanwaltschaft, das Landeskriminalamt sowie das Land Niederösterreich. Diese Woche hat die Aufsichtsabteilung des Landes schließlich die Reißleine gezogen und die Kinderbetreuungseinrichtung geschlossen. Wie Marion Gabler-Söllner von der Abteilung Schulen und Kindergärten gegenüber dem KURIER bestätigt, wurde dem privaten Rechtsträger „mit sofortiger Wirkung die Betriebsbewilligung für die Tagesbetreuungseinrichtung widerrufen“. Bereits am Donnerstag gab es in dem Kindergarten samt Horteinrichtung keinen Betrieb mehr.

„Nach schweren Vorwürfen von Erziehungsberechtigten gegen die private Einrichtung hat das Amt der NÖ Landesregierung in den letzten Tagen engmaschige Aufsichtstätigkeiten durchgeführt. Diese haben zu dem Ergebnis geführt, dass in mehrfacher Hinsicht schwerwiegende Gründe vorliegen, die das Wohl der Kinder gefährdet erscheinen lassen könnten“, so Gabler-Söllner.