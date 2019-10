Missbrauchsalarm im Kindergarten: Land zieht die Notbremse

Der Anzeige zufolge sollen Kinder aus der Einrichtung mit in ein Privathaus genommen worden sein. Ein Kind erzählt von einem Zimmer mit Bett, in dem es sich die Hose hinunterziehen musste. Es ist von pädophilen Handlungen die Rede.

„Einige Kinder, die sauber waren, sind während der Zeit im Kindergarten zu Bettnässern geworden. Weil sie sich auch in der Betreuung anmachten, wurden sie den Vormittag über zur Strafe in den nassen Sachen gelassen“, so die Eltern. „Die Kinder haben erst nach und nach zu reden begonnen, als sie bereits in anderen Kindergärten waren. Sie hatten Angst“, sagt eine Mutter.

Laut den Schilderungen soll ein Bub während des Essens am Sessel festgehalten und zwangsgefüttert worden sein. Das Angreifen des Essens soll Schläge auf die Finger zur Folge gehabt haben.