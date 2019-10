"Original Play" darf in Niederösterreich nicht mehr tätig sein

Nach massiver Kritik am Verein "Original Play", bei dessen Kursen fremde Erwachsene mit Kindern in Kindergärten und Schulen auf Matten am Boden "irritierend spielen", darf der Verein in Niederösterreich ab sofort nicht mehr tätig sein. Die Stadt Wien empfahl den Einrichtungen die Einstellung der Kooperation. Im Bildungsministerium wurde am Freitag betont, dass man an Qualitätsstandards arbeite.

Auch die Bildungsdirektion Oberösterreich empfiehlt Schulen, auf die Zusammenarbeit mit "Original Play" zu verzichten, sagte Bildungsdirektor Alfred Klampfer gegenüber dem Ö1-Mittagsjournal. Einheitliche Qualitätskriterien für die Arbeit mit Kindern waren quer durch alle politische Parteien und Organisationen gefordert worden, seit am Donnerstag bekannt wurde, dass bei Kursen des Vereins fremde Erwachsene mit Kindern in Kindergärten und Schulen auf Matten am Boden "irritierend spielen". Das Bildungsministerium fühlt sich durch die Vorfälle in seinem Vorhaben, Qualitätskriterien auszuarbeiten, bestärkt, hieß es gegenüber der APA.