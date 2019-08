Minister schwänzt die Schule, die er schließen wollte

Am Montag startet nun der Schulbetrieb in der Daun-Kaserne mit einem Festakt zur offiziellen Eröffnung. Weil sich der Applaus für Starlinger bei den Feierlichkeiten in Grenzen halten könnte, wurde eine mögliche Teilnahme mit Spannung erwartet. Der Minister wird aber definitiv nicht dabei sein. „In den langfristigen Planungen des Ministers war eine Teilnahme nie ein Thema“, betont Heeressprecher Michael Bauer. Zudem nehme der Verteidigungsminister „ganz grundsätzlich nur an wenigen medienöffentlichen Terminen teil“, sagt Bauer.

Noch im Herbst soll mit einem Neubau des Schulgebäudes in der Nähe der Militärakademie begonnen werden.