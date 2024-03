In der im Vorjahr losgetretenen Polit-Diskussion um den Umbau des Landtagssitzungssaals im St. Pöltner Regierungsviertel zeigt sich Licht am Horizont. Wie der KURIER erfuhr, dürfte demnächst in einer Pressekonferenz der nahende Beschluss für das Großprojekt angekündigt werden. Dabei soll es Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) gelungen sein, vier der fünf Landtagsfraktionen vom über elf Millionen Euro teuren Vorhaben zu überzeugen.