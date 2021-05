Millionen für NÖ-Projekte in der boomenden Logistik-Branche

Für die neuen Hallen gibt es auch schon Mieter, wie etwa Swissport, die weltgrößte Servicegesellschaft für Fluggesellschaften und Flughäfen. Und DLH Österreich entwickelt auch einen weiteren Logistikpark in Enzersdorf an der Fischa, der wegen der großen Nachfrage ebenfalls um 35.000 Quadratmeter erweitert wird.

Der Paketdienst DPD Austria mit Sitz in Leopoldsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) hat vom Online-Boom der Corona-Zeit profitiert und investiert nun rund 20 Millionen Euro in Ausbauprojekte. Die Hälfte davon in niederösterreichische Standorte. Um elf Millionen Euro will man Depots und Fördertechnik erweitern, sagt Geschäftsführer Rainer Schwarz. Damit sollen stündlich 30.000 Pakete mehr sortiert werden können als bisher. Geplant sei, die Zahl der Zustelltouren um ein Viertel zu erhöhen, 50 neue Elektro-Fahrzeuge anzuschaffen sowie mehrere Fotovoltaik-Anlagen zu installieren.