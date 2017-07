Millionär den Goldschatz geraubt

Prominente Zeitgenossen werden immer wieder zu Opfern von Einbrechern. Die Täter werden nur selten gefasst. Im Dezember 2014 waren innerhalb weniger Tage gleich zwei bekannte Schauspieler betroffen – Gerald Pichowetz und Margit "Guggi" Löwinger.

Pichowetz machte den Einbruch in sein Haus in Wien-Floridsdorf selbst bekannt, äußerte sich über die vermutlich ausländische Herkunft der Täter auf Facebook – und erntete einen Shitstorm. "Da wirst noch angepfiffen auch", schüttelt er noch immer den Kopf. "Das kommt von Leuten, die noch nie in so einer Situation waren. Da hast du natürlich eine Beeinträchtigung, wenn du weißt, dass diese Leute in deiner Unterwäsche herumgewühlt haben", erklärt er. Er hatte die zwei Männer noch im Haus erwischt – er kam zu dem Zeitpunkt gerade mit seiner Frau von einer Veranstaltung zurück.

Die Polizei ermittelte intensiv – rausgekommen ist dennoch nichts. Auch die selbst ausgelobte Belohnung über 25.000 Euro für zielführende Hinweise brachte wenig. "Was soll’s", sagt Pichowetz heute. "Fort ist fort. Das Leben geht weiter."

Auch Löwinger hat den ersten Schrecken verdaut. Immerhin wurde sie schon zwei Mal zum Einbruchsopfer. "Jetzt gibt es wirklich nichts mehr zu holen", sagt die Schauspielerin.

Insider

Die Täter hatten damals Insiderwissen. Sie waren ihr in ein Lokal gefolgt. "Dort habe ich immer am Sonntag gegessen", sagt sie. Sie stahlen den Wohnungsschlüssel aus ihrer Tasche und machten sich direkt auf in die Wohnung in Wien-Währing.

"Sie haben viele Erinnerungen an meinen Mann mitgenommen. Weil wir waren ja viel auf Tournee, haben auf unseren Stopps oft etwas mitgenommen oder er hat mir etwas geschenkt", erinnert sie sich. Aufgetaucht ist davon nichts mehr. "Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich durch Zufall vielleicht wieder etwas entdecke. Aber leider nein. Das ist so schrecklich – wenn sie dir so etwas wegnehmen."

Schauspielkollege Harald Serafin schilderte im KURIER-Gespräch noch Jahre nach dem Einbruch in seine Wohnung: "Früher haben wir uns hier sehr sicher gefühlt. Seit dem Einbruch hat sich unser Leben verunsichert."

Auch Künstler Hermann Nitsch wurde 2013 in seinem Schloss in Prinzendorf, NÖ, Opfer von Einbrechern. Sie brachen den Tresor auf, stahlen 400.000 Euro in bar und Schmuck um 100.000 Euro. Was für das Ehepaar Nitsch folgte, war ein Gerichtsprozess – durch den Einbruch wurde bekannt, dass nicht alle Bilder offiziell verkauft wurden.