Mikl-Leitner schärft Wirtschaftsstrategie und macht Ansage an EVN

„Es gibt Studien, die zeigen, dass der Wirtschaft in Niederösterreich bis zum Jahr 2040 rund 60.000 Mitarbeiter fehlen könnten“, berichtet Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker. Um dem Arbeitskräftemangel Herr werden zu können, sieht die Landeshauptfrau auch den Bund gefordert. Entsprechende Maßnahmen seien dringend notwendig, so die ÖVP-Politikerin. So sollten etwa statt zehn künftig 20 Überstunden steuerlich begünstigt werden, weiters forderte sie die Abschaffung des Pensionsbeitrages für jene Menschen, die in der Pension zusätzlich arbeiten.

Die Europäische Union wird von der Landeshauptfrau aber ebenfalls in die Pflicht genommen. „Gebote und Verbote sind für die Wirtschaft nicht gut“, so Mikl-Leitner.