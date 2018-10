Michael Strasser: „Gedanken ans Aufgeben gab es nie“

Haben Sie den Start der „Ice2Ice“-Challenge prinzipiell auch einmal bereut?

Ich hab mir schon oft gedacht: „Hätt’ ich den Schas nie angefangen, dann müsste ich das jetzt nicht ausbaden.“ Aber das ist immer so, dass es Phasen gibt, wo der Druck wahnsinnig groß ist. Ich glaube, so was ist immer eine Mischung aus positiven und negativen Eindrücken. Aber wenn man ein paar Tage, Wochen, Monate, Jahre vergehen lässt, dann werden mit großer Wahrscheinlichkeit, die positiven Erinnerungen überwiegen.

Sie halten derzeit drei Langstreckenrekorde auf dem Fahrrad. Zuletzt sind Sie in 34,5 Tagen von Kairo nach Kapstadt gefahren. Welche Unterschiede gab es?

Ich bin jetzt aufgebrochen, um mir zu beweisen, dass nach Afrika eine Steigerung möglich ist. Afrika hatte andere Schwierigkeiten. Es ist schwer zu vergleichen. In Afrika habe ich unter der fehlenden Hygiene gelitten. Ich hatte Probleme beim Sitzen am Sattel, weil ich krasse Entzündungen hatte. Dieses Mal waren wir viel besser darauf vorbereitet. Es gab immer die Möglichkeit, sich zu duschen, weil wir einen Camper dabei hatten. Die größte Challenge in Amerika waren die Witterungen – der brutale Wind, die Höhe der Berge, der Regen, der Schnee, das Eis.