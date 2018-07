Weltrekordjagd: Mit dem Rad 23.000 Kilometer durch Amerika

Unglaubliche 23.000 Kilometer und 185.000 Höhenmeter liegen vor ihm. Von Alaska bis nach Patagonien. Es ist die längste durchfahrbare Strecke der Welt. Das bedeutet: Durchquerung von 14 Ländern und Übertritt von 16 Grenzen. Michael Strasser aus Bruck/Leitha hat Extremes vor. Er will diese Strecke nicht nur überhaupt mit dem Rad bewältigen. Nein, er will den Weltrekord unterbieten. Dieser liegt bei 99 Tagen, 12 Stunden und 56 Minuten.

Die Vorbereitung für das Projekt „Ice2Ice“ – der Name stammt von den Frosttemperaturen, die beim Start in Alaska und beim Ziel in Patagonien vorherrschen – laufen schon seit zwei Jahren, wie der KURIER berichtete. Am Montag geht es los. Seit zwei Wochen ist Strasser nun in Nordamerika für die letzten Vorbereitungen. „Wir wollten schon früher anreisen, um noch zur Ruhe zu kommen. Die letzten Monate in Österreich waren wahnsinnig anstrengend. Wir waren fast rund um die Uhr im Einsatz, damit alles rechtzeitig fertig wird“, sagt Strasser. In Alaska scheine momentan beinahe rund um die Uhr die Sonne. Das sei gewöhnungsbedürftig, für die Fahrt jedoch vorteilhaft. Denn schlafen wird er pro Nacht nur etwa vier Stunden.