Metallica-Konzert: Warum die Finanzpolizei zur Razzia anrückte

Fast 60.000 Fans hat das Konzert der Rocklegenden Metallica am Samstag in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) in ihren Bann gezogen. Der Auftritt der Kultband wurde frenetisch von den Massen gefeiert.

Ins Visier geriet das Spektakel aber auch von der Behörde. Samstagnachmittag hatte sich ein Großaufgebot an Beamten der Finanzpolizei mit fast 15 Fahrzeugen beim Bahnhofsgelände in Ebreichsdorf formiert. Danach war es zu einer Razzia auf dem Veranstaltungsgelände gekommen.