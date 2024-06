Metallica-Konzert: Abreise-Chaos und Razzia der Finanzpolizei

Das erwartete Abreise-Chaos ist nicht ausgeblieben: Bis zu zwei Stunden und teilweise auch länger mussten Tausende Besucher des Metallica-Konzerts in der Nacht auf Sonntag in Ebreichsdorf in NÖ in Kauf nehmen. Auch ein eigens für die Großveranstaltung erstelltes Verkehrskonzept konnte die langen Staus beim Verlassen des Geländes nicht verhindern.

Laut Polizeiangaben sei das Konzert grundsätzlich reibungslos und ohne "gröbere Zwischenfälle" verlaufen. Lediglich bei der Abreise sei es zu dem ein oder anderen Einsatz gekommen, heißt es. Unter anderem weil Fans die Absperrungen ignorierten oder auch betrunkene Personen neben der Autobahn zu Fuß unterwegs waren.