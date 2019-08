Messerstecherei beim Bahnhof in Wiener Neustadt: Eine Person verletzt

Am Donnerstagabend kam es in der Purgleitnergasse beim Bahnhof in Wiener Neustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Mann dürfte dabei ein Messer gezogen haben und sein Gegenüber schwer am Brustkorb verletzt haben, bestätigt Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Der Verletze musste vom Notarzt erstversorgt werden und wurde in den Schockraum des Klinikums Wiener Neustadt gebracht.

Die Polizei fahndete nach dem flüchtigen Täter - es dürfte sich um einen Asylwerber handeln - und nahm ihn kurze Zeit später fest. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, die Polizei vernimmt im Moment den Verdächtigen und mehrere Zeugen.

„Die Bevölkerung hat kein Verständnis mehr dafür, dass es immer häufiger zu solchen Delikten kommt. Wenn jemand mehrfach straffällig wird, egal ob aus dem Suchtmittelmilieu oder als Zuwanderer braucht es sofortige Maßnahmen", sagt Vizebürgermeister Michael Schnedlitz ( FPÖ).

Rundum den Bahnhof in Wiener Neustadt besteht eine Schutzzone mit Betretungsverboten für Kriminelle.