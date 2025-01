Blutige Messerattacke unter Geschwistern wegen 150 Euro Schulden

"Beim Geld hört die Freundschaft auf", sagt ein Sprichwort. Mitunter enden aber auch familiäre Bande, wenn Schulden nicht beglichen werden. So geschehen jedenfalls am 2. Oktober 2024 in einem Wohnhaus in Wiener Neustadt. Dort kam es zum dramatischen Höhepunkt einer schon seit Wochen schwelenden Auseinandersetzung zwischen einem arbeitslosen 31-Jährigen und seiner Schwester sowie deren Lebensgefährten.