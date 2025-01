Geldbörse in Neunkirchen gestohlen: Polizei hofft auf Hinweise

Ein bisher unbekannter Täter hat am 31. Oktober 2024, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, einer Frau in einem Geschäft in Neunkirchen die Geldbörse mit Bargeld, Bankomatkarte und diversen Dokumenten gestohlen. Mit der Karte behob er dann gegen 12 Uhr bei einem Bankomaten in Ternitz Geld. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Täter, die auf Wunsch auf vertraulich behandelt werden, an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter der Telefonnummer 059133-3350.