Messer und Pistole als Argumente gegen Miete: 3,5 Jahre Haft für 42-Jährigen

Der türkische Staatsbürger erinnert sich daran allerdings ganz anders. „Die Pistole habe ich auf einem Kasten in der Wohnung gefunden und ich habe ihn gefragt, was ich damit machen soll. Da hat er gesagt, ich soll sie wieder dorthin werfen, wo ich sie gefunden habe.“ Zu Drohungen sei es nicht gekommen, beteuert er – und sagt: „Schuldig bin ich nur, weil ich Schulden habe.“

Drohung mit Messer

Das wiederum sieht der Staatsanwalt grundlegend anders. Nicht nur die Todesdrohung mit vorgehaltener Waffe legt er dem 42-Jährigen zu Last. Dieser habe bei einem weiteren Versuch, des Vermieters, zu seinem Geld zu kommen, auch handfestere Argumente parat gehabt. Im Kebab-Geschäft, in dem der Mann beschäftig ist, sei er vom Wohnungsbesitzer auf die ausstehenden Beträge angesprochen worden. Daraufhin habe er den Mann zu Boden gestoßen, ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen und schließlich ein Messer an die Kehle angesetzt.