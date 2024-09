Meilenstein im Semmering: Erste Röhre des Basistunnels fertig gegraben

Beim Bau des 27,3 Kilometer langen Semmering-Basistunnel ist diese Woche ein Meilenstein gelungen. Die erste Röhre des 3,9 Milliarden Euro teuren Projekts ist fertig gegraben. Am Donnerstag wurde im Abschnitt Gloggnitz (NÖ) der Durchschlag in Röhre 1 gefeiert.

Mit über 10 Bar drückt das Bergwasser in der Störungszone gegen das Gestein. Es macht den Bagger- und Sprengvortrieb zu einem aufreibenden Lotteriespiel.

Für den Bau des Basistunnels sind zwei Röhren zwischen den Portalen Gloggnitz in Niederösterreich und Mürzzuschlag in der Steiermark zu graben. Die ersten Tunnelbauarbeiten hatten bereits im Jahr 2014 begonnen.

Städte sind unterirdisch verbunden

Umso größer ist die Freude darüber, was am Donnerstag gelungen ist. In Röhre 1 im Bauabschnitt Gloggnitz ist der letzte Durchschlag erfolgt, womit Gloggnitz mit dem 27,3 Kilometer entferneten Mürzzuschlag unterirdisch fertig verbunden ist.

In Röhre 2 direkt daneben müssen noch knapp 200 Meter fertig gegraben werden. Mit dem Abschluss der Arbeiten ist aus heutiger Sicht im kommenden Februar oder März zu rechnen, heißt es bei den ÖBB. "Dann sind die Vortriebe komplett beendet. Trotz der schwierigen Geologie im Abschnitt Gloggnitz haben die Mineure in den letzten Monaten unter gewaltigem Einsatz große Fortschritte verzeichnen können und jetzt diesen Meilenstein erreicht", heißt es bei den Bundesbahnen.