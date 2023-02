Mehr Geld soll einen Engpass im Pflegebereich in NÖ verhindern

Die Förderung steht nur bis zu einem Einkommen von maximal 2.500 Euro zu. Eine Obergrenze, die seit der Einführung im Jahr 2007 überhaupt noch nicht erhöht wurde, kritisiert Pozdena.

Aktuell sind in Niederösterreich rund 16.500 Personenbetreuerinnen und -betreuer aktiv. Dazu kommen 230 Vermittlungsagenturen. „Die Betreuung funktioniert, wir müssen aber sicherstellen, dass sie für die Betroffenen auch leistbar bleibt“, sagt Pozdena. Seitens der Kammer biete man ein Rechtsservice und eine Schlichtungsstelle bei Streitigkeiten. Außerdem führe ein im Internet abrufbarer Leitfaden von der Gewerbeanmeldung bis zum ersten Betreuungsvertrag – zur einfacheren Handhabung für die überwiegend aus dem Ausland kommenden Kräfte in zwölf Sprachen.

Nicht an Patienten, sondern an Pflegekräfte richtet sich die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Pflegeausbildungsprämie des Landes Niederösterreich. Sie soll den Einstieg in den Pflegeberuf attraktiver machen, sagt Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.