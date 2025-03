Megacoup für den Schutz der Finsternis: Eine Alpenregion prescht vor

Die Finsternis im Wildnisgebiet sei Lebensraum, biete Schutz und sei ein wertvolles Gut, versicherte Katharina Pfligl vom Haus der Wildnis. „Dunkelheit ist mehr als nur die Abwesenheit von Licht“, sagte sie. Stefan Wallner, Astrophysiker an der Uni Wien, schilderte als einer der Motivatoren die Dramatik, die hinter der steigenden Lichtverschmutzung in Europa oder auch in den USA steckt.

Nur mehr ein Prozent der Europäer hat einen dunklen Nachthimmel, nur mehr 60 Prozent der Österreicher können die Milchstraße am Nachthimmel erkennen. Alle 12 Jahre verdopple sich die Lichtmenge und verschmutze so den Nachthimmel, berichtete Wallner. Für Menschen habe das wegen des gestörten Melatonin-Haushalts gesundheitliche Folgen. 70 Prozent der heimischen Säugetiere seien nachtaktiv, weshalb Licht ihre Aktivitätsphase massiv störe.

In drei Orten, das sind Lunz und Göstling in NÖ sowie Rosenau am Hengstpass in OÖ, sind diese Beschlüsse noch ausständig. "Niemandem wird Licht weggenommen, im Gegenteil es kommt mehr Lebensqualität“, sagte Projektkoordinatorin Anna Kovarovics vom Ökologieinstitut E. C. O.

Schutzzonen

Der riesige Sternenpark im Dreiländereck wird in eine Kernzone und eine Randzone, in der sich die Siedlungen befinden, unterteilt. Im Fokus des Schutzgebietes stehen nur die öffentlichen Beleuchtungen, die in der Kernzone innerhalb von zehn Jahren nach den internationalen Dark-Sky-Vorgaben auf naturverträgliche Lichtquellen ausgetauscht werden sollen.