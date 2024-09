Lichtverschmutzung schadet Mensch, Tier und Natur: Linz will gegensteuern

"Derzeit gehen wir gerade sämtlichen stadteigenen Gebäude durch und hinterfragen, die Beleuchtungen", sagt Physiker Moser. Da geht es etwa um das prägnante Generali-Haus an der Donaulände oder auch um das Linzer Wahrzeichen, die Pöstlingbergkirche , die derzeit samt darüberliegendem Nachthimmel in Szene gesetzt wird.

"Für solche Fälle gibt es die spezielle Beleuchtungstechnik der Maskierung ", erklärt Moser. Das sei eine Art Scherenschnitt mit dem Umriss des Gebäudes, der dann vor dem Leuchtmittel platziert werde. "Damit wird garantiert, dass wirklich nur die Kirche und nicht die gesamte Umgebung illuminiert wird." Die Kirche in Kirchschlag, OÖ, werde bereits erfolgreich so angestrahlt.

Bei aktuellen Bauprojekten, wie etwa dem Linzer Stadion oder dem Quadrille in der Tabakfabrik, wird genau auf die Vorgaben geachtet und nach dem letzten Stand der Technik effektiv beleuchtet. Schwieriger ist das bei Bestandsbauten, für die es keine gesetzliche Verpflichtung zur sinnvollen Beleuchtung gibt, sondern die der Freiwilligkeit unterliegen.

An drei Stationen, beim Schlossmuseum, bei der Sternwarte am Freinberg und in der Goethestraße, werden in Linz regelmäßig Daten zur Thematik gesammelt. Und zusätzlich gibt es nun auch das gestiegene Bewusstsein in der Bevölkerung für Licht, das nicht gut tut, sondern Schaden für Flora und Fauna bedeutet.