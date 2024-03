Es wird dunkel: Gesetz gegen Lichtverschmutzung in OÖ

Die Lichtverschmutzung durch künstliches Licht nimmt in Europa jährlich um durchschnittlich fünf bis sechs Prozent zu. Um diesem Trend entgegenzuwirken, soll in der heutigen Sitzung des Oberösterreichischen Landtags auf Antrag der Grünen ein Lichtverschmutzungsgesetz beschlossen werden, womit Oberösterreich als erstes Bundesland gesetzliche Schritte in diese Richtung setzt.

Damit wird künftig die Anwendung der ÖNORM für öffentliche Beleuchtung verpflichtend, die Lichtgeometrie, Lichtstärke, Lichtfarbe und Absenkung bzw. Nachtabschaltung regelt.