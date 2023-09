MedAustron: Speerspitze im Kampf gegen den Krebs

Neben der Tumorbehandlung ist die Forschung das zweite wichtige Standbein in Wiener Neustadt. Man transferiert Know-how in die ganze Welt. Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen haben MedAustron-Forscher bereits veröffentlicht. In den kommenden Jahren sollen es noch mehr werden, kündigte Hug an. Denn laufend werden neue Patientendaten erhoben, die belegen, auf welchem Spitzenniveau hier im südlichen Niederösterreich gearbeitet wird.

Top-Arbeitskräfte

Das zieht Top-Arbeitskräfte an. „Wir wollten ein Magnet für Spitzenforscherinnen und -forscher sein. Und das sind wir. Heute arbeiten 300 höchstqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 22 Nationen hier“, zeigte sich Pernkopf stolz. Und Hug betonte: „Was wir machen, fließt letztendlich in die allgemeine Radioonkologie ein. Wenn wir zeigen, was in der Behandlung alles machbar ist, werden es auch andere versuchen.“