Massive Aufrüstung für Kampf gegen Waldbrände

Die Nachbesprechung sei in einem „Super Klima“ abgelaufen, sagte Stephan Pernkopf danach. Und: „Alle sind auch danach top motiviert.“ Dass es während des Einsatzes auch Unstimmigkeiten gab, weil etwa eine Bundesheereinheit unverrichteter Dinge wieder abziehen musste, sei insgesamt kein Problem gewesen. Pernkopf: „Natürlich gab es kleinere Befindlichkeiten. Aber die wurden alle ausgeredet.“

Jedenfalls war auch danach klar, dass an den Strukturen für so einen Katastropheneinsatz nichts geändert wird. Sprich: Bei so einem Waldbrand wird auch in Zukunft der jeweilige Bezirkskommandant der Freiwilligen Feuerwehren in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrkommando Regie führen. Natürlich in Absprache mit der jeweiligen Bezirksbehörde. Pernkopf: „Es gibt da ganz klare Einsatzstrukturen.“