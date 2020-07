Maskenpflicht in St. Pölten: Polizei kontrollierte in Bussen

Dass die Maskenpflicht in den St. Pöltner Öffis eher locker gesehen wird, ist kein Geheimnis. Der KURIER beobachtete in den vergangenen Wochen immer wieder, dass viele Fahrgäste auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten. Sehr zum Ärger der Busfahrer, die immer wieder auf dieses Problem aufmerksam machten.

Schwarzfahrer erwischt

Unter die Öffi-Kunden mischten sich zuletzt aber auch immer wieder Polizisten, am Freitag wurde eine erste Bilanz gezogen. So mussten in der vergangenen Woche 20 Fahrgäste belehrt werden, ein Mann wurde zur Anzeige gebracht. Auch in dieser Woche sind die Beamten wieder mit an Bord.

Die Polizei ortete bei ihren Kontrollen aber auch noch ein ganz anderes Problem: Denn innerhalb weniger Tage wurden gleich 34 Schwarzfahrer erwischt.