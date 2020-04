Maskenpflicht in den Supermärkten und die Realität

Den ersten Tag der Maskenpflicht erleben Kunden in den Supermärkten unterschiedlich. Ein Lokalaugenschein des KURIER in Amstetten am Montagvormittag bescheinigt den Handelsketten engagiertes Full-Service, aber auch beinharte Kalkulation bei der Handhabung der neuen Vorschrift.

„Das kann es aber auch nicht ganz sein“, zeigt sich etwa Jürgen Brandl bei seinem Einkauf in der Billa-Filiale am frühen Vormittag mehr verärgert als verwundert. Der Vorrat an Gratis-Mund-Nasen-Schutzmaske sei leider erschöpft, wird ihm am Eingang mitgeteilt. Im Geschäft wird er auf Anfrage zur Kassa verwiesen.