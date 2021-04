Marc Pirchers Schlagertexter veröffentlichte seinen ersten Roman

Den Roman bezeichnet Hirschler als Herzensprojekt, den er schon lange verwirklichen wollte.

„Es ist ein schräge, witzige Geschichte über den Protagonisten Bastian Berger, der 90 Jahre lang versucht, ein Rockstar zu werden. Schon als Baby wird er im Bauch von seiner Mutter mit dem Hit ,Weiße Rosen aus Athen‘ von Nana Mouskouri und von seinem Vater mit ,Smoke on the Water‘ von Deep Purple beschallt“, erzählt Hirschler. Und weiter: „Was er auch probiert, seine Versuche, doch noch selbst als Rockmusiker die Bühnen der Welt zu erobern, enden regelmäßig in mittelschweren Katastrophen.“

Reale Inspiration

Auf die Frage, ob der Protagonist von einer realen Person aus der eigenen Lebensrealität beeinflusst wurde, antwortet der 55-Jährige: „Nicht nur von einer. In die Erzählung sind viele Erlebnisse aus den letzten 25 Jahren, in denen ich schon in der Musikbranche bin, eingeflossen.“ Einige Passagen knüpfen durchaus an reale Ereignisse an.

So auch der Ort, an dem die Handlung spielt: „Ich selbst bin im kleinen Dorf Sieding aufgewachsen, Bastian Berger kommt aus Singing. Schon daran merkt man, dass es sich um eine musikalische Geschichte handelt“, so Hirschler.

Entstanden ist das Buch an für Hirschler sehr persönlichen Plätzen in seiner Heimatgemeinde Ternitz/St. Johann (Bezirk Neunkirchen): „Meine absoluten Lieblingsplätze sind das Gösingbankerl oder auch die G’fiederwarte hier. Wenn ich neue Ideen brauche, zieht es mich da hinauf. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Einfälle für neue Songs und eben diesen Roman mir schon der Schneebergwind in mein Hirn geweht hat. Wir haben das Paradies vor der Haustür.“ Das wusste Hirschler auch jetzt, während des Lockdowns zu schätzen.

Trotz allem hat der humorvolle Roman auch sentimentale Aspekte. „Alle Freunde, Verwandte und Bekannte, die das Buch bisher gelesen haben, mussten zum Schluss zumindest eine kleine Träne verdrücken“, berichtet der Autor. Der Schluss wird natürlich nicht verraten, doch so viel sei gesagt: In gewisser Weise schafft es der Protagonist Bastian Berger doch noch, seinen großen Traum zu verwirklichen.