Die besten Freizeittipps: Jause am Schneeberg und Speed-Dating

Jausnen am Schneeberg Ausflugstipp: Die etwa zweistündige Wanderung (an die 800 Höhenmeter, etwa 6 Kilometer) vom Parkplatz neben dem Studio & Showroom VOKA aus auf der Forststraße bergan ist zwar ziemlich kraftraubend, aber es lohnt sich hundert Prozent. Oben angekommen bietet die Schutzhütte direkt an der Salamander-Station eine "Ausschank to go" für die Besucher. Mit Blick auf den Schneeberggipfel und das Elisabeth Kircherl sollten Sie unbedingt die frisch gebackenen Bagel mit Schinkenspeck gefüllt, die viel geliebten Buchteln oder etwa Apfelstrudel kosten. Zum Trinken gibt's Bier, Wein und natürlich auch antialkoholische Getränke. Vor dem Abstieg sei noch ein hausgemachtes Zirbenschnapsl empfohlen. Tipp - wer nicht so weit gehen will oder kann: Ab 1. Mai fährt wieder die Salamander-Zahnradbahn hin und retour.

Schutzhütte Haltestelle Baumgartner, Puchberg am Schneeberg, www.schutzhuette-baumgartner.com

www.schneebergbahn.at/tickets