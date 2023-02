Mann stirbt bei Wohnhausbrand in Wiener Neustadt

Sechs Feuerwehren hat ein Brand am Freitagnachmittag in einem Wohnhaus in Kirchschlag im Bezirk Wiener Neustadt gefordert.

Ein Schwelbrand war in einer Decke ausgebrochen und der Gebäudeteil dadurch stark verraucht. Die Einsatzkräfte begannen unter schwerem Atemschutz mit der Erkundung und Brandbekämpfung. Und entdeckten schließlich eine männliche Person. Diese wurde von den Einsatzkräften aus dem Haus gebracht. Das Rote Kreuz leistete sofort Erste Hilfe. Es konnte aber nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Wohnung bei Löscharbeiten beschädigt



F√ľr die L√∂scharbeiten wurde die Decke ge√∂ffnet und der Brand bek√§mpft. Durch die L√∂scharbeiten wurden auch die darunter liegenden Wohnungen besch√§digt.

Brand aus konnte schließlich um 21:00 Uhr geben werden. Das Gebäude wurde schließlich behördlich gesperrt.



Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.