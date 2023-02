Artenschutz: Reise von 13 Äffchen endete am Flughafen Wien

Abgesehen von den fehlenden Kennungen der Affen, legten auch die unrichtigen, wenn nicht gar gefälschten, Begleitdokumente der Tiere nahe, dass es sich um ein Vergehen im Bereich des Artenschutzes handelt.

Affen sind im Tierschutzhaus untergebracht

Die Reise der Äffchen mit unsicherem Ausgang nahm also dank dem Zoll ein schnelles Ende und statt in Malaysien fanden sie Unterschlupf im Tierschutzhaus, wo sie nun vergnügt in ihren Affen-Volieren in Sicherheit leben können.

Aufgrund des Aufgriffs wurde ein Finanzstrafverfahren eingeleitet. Das Vergehen ist mit einer Strafe von bis zu 20.000 Euro bedroht.