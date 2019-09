Mädchenmord-Prozess: Publikum darf Morddetails hören

Polizei und Staatsanwalt werten das als plumpe Schutzbehauptung. Die Ermittlungsergebnisse sind eindeutig. Laut Anklage hat der Syrer seiner Ex-Freundin im Park aufgelauert und sie aus Eifersucht und Wut mit seinem Gürtel erdrosselt. Der Angriff war so massiv, dass sich das Muster des Gürtels in den Hals des Opfers presste. Auch Spermaspuren des Syrers wurden am Oberkörper des Mädchens sichergestellt.

Nach der Tat soll der Täter seine blutverschmierte Jeans samt Gürtel in einen Mistkübel im Park entsorgt haben. Auch das Handy des Verdächtigen war zur Tatzeit in einem Sender beim Park eingeloggt. Laut Angaben eines Bekannten tauchte Yazan A. kurz nach dem Vorfall in dessen Wohnung auf, duschte und verlangte neue Kleidung. Er gab an, von Tschetschenen überfallen worden zu sein.

Weil der Syrer zum Tatzeitpunkt 19 war, gilt das Jugendstrafrecht. Die Höchststrafe beträgt 15 Jahre Haft.