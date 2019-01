Mädchenmord: Polizei vor Trauermasch Montagabend alarmiert

700 Menschen hatten am Samstag bei einem Trauermarsch in Wiener Neustadt der ermordeten Manuela K. (16) gedacht. Die Veranstaltung verlief ruhig und ohne Zwischenfälle. Ob es heute Abend ab 18 Uhr im Anton Wodica Park ähnlich besonnen ablaufen wird, ist auch für die Polizei fraglich. Mehrere rechte Gruppierungen wie die Identitären oder "Die Stimme" haben in sozialen Medien zu der Mahnwache an jenem Ort aufgerufen, an dem die Leiche der 16-Jährigen vergangene Woche gefunden wurde. Weil der Tatverdächtige ein syrischer Asylberechtigter ist, treten sie für schärfere Asylgesetze ein.

Die Polizei wird mit einem entsprechenden Aufgebot Vorort sein um mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Es wird damit gerechnet, dass auch politiche Botschaften bei dem Protestmarsch verbreitet werden. Deshalb überwacht auch das Landesamt für Verfassungsschutz die Mahnwache mit Argusaugen.