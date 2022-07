Luxuskarossen in NÖ und in Wien gestohlen: Drei Polen ausgeforscht

Ein Trio hat im Bezirk Korneuburg sowie in Wien-Hernals mehrere teure Autos gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag zufolge auf 184.00 Euro.

Die polnischen Staatsbürger im Alter von 24 bis 38 Jahren wurden ausgeforscht. Zwei wurden im Ausland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert, nach einem Verdächtigen wird weiterhin per Europäischem Haftbefehl gefahndet.

Erhebungen in der Causa hatten Ende September 2021 ihren Lauf genommen. Für einen 38-Jährigen klickten am 7. Mai in Deutschland die Handschellen, ein 24 Jahre alter Komplize wurde am 5. Juni in Belgien festgenommen. Ein 31-Jähriger ist noch auf freiem Fuß. Ermittlungen zu ähnlich gelagerten Straftaten werden fortgesetzt, wurde betont.