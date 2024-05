Krems: Etappensieg in der Lungenkrebs-Forschung

Gar nicht erst anfangen – das ist die zentrale Botschaft der Wissenschafter am Weltnichtrauchertag . Ein Appell, der sich vor allem an die Jugend richtet. Denn dass Tabakkonsum Lungenkrebs mitverursachen kann, ist kein Geheimnis. Ebenso wie die schwierige Behandlung, die einer solchen Diagnose folgt.

Im internationalen Blickfeld stehen die klinische Abteilung für Pneumologie und die Onkologie in Krems derzeit auch im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Erfolgen in der Therapie einer unheilbaren Lungenkrebsform. Sabin Handzhiev, Oberarzt an der pneumologischen Abteilung, forschte als Co-Autor an der „DeLLphi-301“-Studie, die Ende des Vorjahres im bedeutenden „New England Journal of Medicine“ publiziert worden war. Patienten, die aufgrund ihres vortherapierten, fortgeschrittenen kleinzelligen Lungenkrebs keine Möglichkeit mehr auf eine weitere Behandlung hatten, erhielten in dieser Studie die Chance auf eine neue Therapieoption.