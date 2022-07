Ein über eine weite Strecke am Rand der Fahrbahn in Richtung Salzburg verstreutes Mischmasch aus zerfetzten Schachteln und zerborstenen Gütern wurde von den Feuerwehrleuten aus Oed und Amstetten bei der Ankunft am Einsatzort vorgefunden. Der Lkw war mit Autozubehör, Akkus und Kosmetikartikeln beladen.

Das gesamte Stückgut musste wieder eingesammelt und die Fahrbahn gereinigt werden. Da Teile auf der anderen Seite der Lärmschutzwand lagen, wurde auch die Feuerwehr Haindorf alarmiert.