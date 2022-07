Benko baut: Ein Projekt, das die St. Pöltner Innenstadt verändern wird

Wenn Immobilien-Mogul René Benko ein Projekt verwirklichen will, dann werden keine kleinen Brötchen gebacken. Nun hat der Selfemade-Milliardär ausgerechnet St. Pölten auserkoren, um ein Vorhaben umzusetzen, dass das Bild der Innenstadt deutlich verändern wird.

"Wir glauben an die Innenstädte"

Seine Signa-Gruppe will am Areal des ehemaligen Leiner-Möbelhauses unter anderem 180 Wohnungen, ein Hotel (130 Betten) und ein Konferenzzentrum samt Tiefgarage (235 Stellplätze) errichten. „Wir glauben an die Innenstädte und schaffen qualitativ hochwertige Lebensräume in den urbanen Zentren", sagte Signa-Vorstand Claus Stadler bereits im Vorjahr. Investiert wird in das Stadtquartier dem Vernehmen nach ein dreistelliger Millionenbetrag.