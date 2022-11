Lkw-Verkehr: Aktion scharf gegen fehlende Winterausrüstung

Im Zuge einer Schwerpunktaktion der Polizei und der Asfinag sind am Dienstag auf Autobahnen in Niederösterreich 872 Lkw auf Winterausrüstung kontrolliert worden. Für jeden sechsten Fahrer setzte es Strafmandate aufgrund fehlender oder nicht vollständiger Ausstattung. Die Ausrüstungs-Moral sei im Vergleich zum Vorjahr „etwas besser geworden, heuer haben wir 150 Anzeigen ausgestellt“, sagte Willy Konrath, Leiter der Landesverkehrsabteilung der NÖ Polizei.

42 Autobahnmeistereien

Kontrolliert wurde bei Haag (Bezirk Amstetten) auf der Westautobahn (A1), auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Schrick (Bezirk Mistelbach) und auf der Ostautobahn (A4) auf dem Verkehrskontrollplatz Bruck an der Leitha. 46 Einsatzkräfte führten die Überprüfungen durch. Bei der Asfinag stehen bei winterlichen Verhältnissen rund 1.000 Mitarbeiter in insgesamt 42 Autobahnmeistereien rund um die Uhr im Straßeneinsatz. „Jede Behinderung auf der Strecke trifft auch unsere Räumfahrzeuge. Können wir den Schnee nicht wegräumen, kann das massive Auswirkungen haben“, so Georg Steyrer, Regionalleiter für den Betrieb in Ostösterreich.